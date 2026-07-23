Zvezdanina modrost: Počasi se boš morala sprijazniti z dejstvom, da tvoja hčerka ni več tvoja mala deklica (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Ni več tvoja naloga, da jo učiš, prepričuješ ali poučuješ. Je odrasla, samostojna in zrela oseba. Svoje mnenje ji lahko poveš, če te zanj vpraša. To je po mojem predvsem vprašanje discipline srca in spoštovanja.

Pozdravljeni! Moja hčerka ima stalnega partnerja, skupaj sta že nekaj let. Osebno nimamo veliko stikov, midve se redno slišiva po telefonu. Pred kratkim mi je povedala, da bo šla na splav, saj jo je nosečnost presenetila. Otrok še ne načrtujeta, čeprav sta oba starejša od 30 let, imata lepo hišo in urejene finance. Pravi, da je uporabljala zaščito in ne ve, kako je zanosila. Jaz sem odločno proti, zato sem kar vzrojila. Na splošno nasprotujem splavu, saj ga doživljam kot umor malega človeka. Povedala sem tudi možu, njenemu očetu, vendar pravi, da se ne bo vmešaval. Sama čutim dolžnost, da ...