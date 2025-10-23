Zvezdanina modrost: Pred tremi meseci sem rodila dvojčka in počasi se mi meša (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Vsekakor se ne norčuj iz sebe in ne hodi na Karitas, ker si v tem primeru ti tista, ki ga izkoriščaš. Hrano imate, in če imate za nove otroške vozičke, najboljše gospodinjske stroje in sedežno, na Karitasu nimaš česa iskati.

Draga Zvezdana! Sem utrujena mlada mamica. Pred tremi meseci sem rodila dvojčka in zdaj se mi počasi meša. Moj mož vse dneve dela, saj nima drugega, kot da gara, ker sva pravkar dokončala hišo in imava kredite. Jaz sem na minimalcu, moja porodniška je res zelo nizka, dojenčki pa niso 'poceni', vse kupujeva dvojno, kar ni šala. Moževi in moji starši so kmetje, pomagajo s hrano, to je vse. Jaz sploh ne spim, kajti ko nahranim enega, zajoče drugi, oba sta zelo nemirna in jokava, jaz pa vedno bolj nervozna. Ne morem nikamor, rada bi si uredila trepalnice, nohte, a nimam varstva oziroma to stane. ...