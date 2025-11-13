Zvezdanina modrost: Razvijaj sočutje, a ne tako, da greš v bolečino (Suzy)

ODNOSI

Konec pomladi je moj oče hudo zbolel, to je bil velik šok za našo družino.

Draga Zvezdana! Rada berem tvoje odgovore, zato ti tudi pišem. Zanima me psihologija. Pravkar sem končala srednjo šolo in sem v prvem letniku fakultete. Sem iz majhnega kraja, daleč od Ljubljane, selitev je bila kar naporna, čeprav sem se je neskončno veselila. Konec pomladi je moj oče hudo zbolel, to je bil velik šok za našo družino. Že prej je vse viselo na mami, zdaj je ona edina, ki drži našo družino nad vodo. Imam še mlajšo sestro, ki je končala osnovno šolo. Oče je popolnoma odvisen od mame in tudi naše pomoči, diagnoza je precej dokončna, rešitev skoraj ni. Od takrat naprej z mamo ...