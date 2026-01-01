Zvezdanina modrost: Rešuje vas vera v Boga in ne razumem dobro, zakaj vam to ni dovolj (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Jezusovi nauki niso last krščanstva, to so neskončno lepa in mila vabila, namenjena človeštvu, vsem nam. Dajejo nam moč, da čudeže ustvarjamo mi sami.

Spoštovana Zvezdana! Moje življenje je težko. Sem navadna delavka, ki živi na veliki kmetiji, z možem, ki pije in je vsake toliko zelo nasilen. Otroci so šli, najmlajši, ki je še vedno doma, je vedno bolj podoben očetu. Mene rešuje vera, čista vera v Jezusa Kristusa. Zelo sem povezana z našim župnikom, kdaj pa kdaj počistim cerkev, nabiram cvetje, mu kaj skuham, skrivaj mu perem. Moj mož ni veren in ponori, če samo omenim Cerkev, molitev ali župnika. A mene vse to rešuje, da ne znorim od hudega. Možu sem služkinja in on ni niti malo hvaležen. Sem tudi služkinja Jezusu Kristusu, a on mi vrača. ...