Zvezdanina modrost: Saj nisi nezrel otrok, da kvasiš takšne neumnosti (Suzy)

ODNOSI

Smo tri sestre, med seboj smo si zelo različne. Jaz sem srednja, vedno sem bila nekaj posebnega.

Pozdravljena! Smo tri sestre, med seboj smo si zelo različne. Jaz sem srednja, vedno sem bila nekaj posebnega. Naš oče je bil pravi poglavar hiše. Pred leti je umrl, mama pa je še vedno ena zmešana kura. Bila je uspešna v svojem poklicu, kot mama in gospodinja ni bila nikoli kaj prida. Če ne bi bilo našega fotra, bi bilo vse skupaj bolj kilavo. Moja starejša sestra vedno solira in dela po svoje, v resnici je tudi ona zguba. Trikrat se je ločila, otrok nima, dela le občasno. Ves čas se je šlepala na fotra, ki nas je, priznam, finančno zalagal do svojega zadnjega trenutka. Z mano trenutno ne ...