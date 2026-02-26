Zvezdanina modrost: Si do konca jezna in strupena ženska (Suzy)

ODNOSI

Tvoj primitivni komentar, da sovražiš geje in lezbijke, v trenutku postavi pod vprašaj vse, kar si napisala.

Spoštovana Zvezdana! Sem samohranilka, stara 35 let. Otroka sem imela pri dvajsetih in zdaj preživljam njegovo puberteto. Zelo sem osamljena, izgubljena, oče mojega otroka je totalen idiot. Izpuhtel je v zrak, sploh ne vem, kje je, naveličala sem se ga tožiti za preživnino, iskati in prosjačiti, naj obišče svojega otroka. Moji starši so daleč in kar nekaj let sva bila popolnoma sama. Ne vem, če si lahko predstavljaš, kako me je bilo strah, ker sem se bala prehladiti, kaj šele zares zboleti, saj nisem imela nobene pomoči. Otrok pač terja svoje, skrb, hrano, topel dom, jaz pa sem na ...