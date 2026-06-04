Zvezdanina modrost: Sin ni nadomestek partnerja (Suzy)

ODNOSI

Čeprav ste nemočni in osamljeni, zdaj trga vezi ter vam ne dovoli več, da ga čustveno izsiljujete, mu ukazujete ali ga usmerjate z nasveti, ki jih ne prenese več.

Spoštovana, s težkim srcem vam pišem. Sram me je. Še nikoli nisem na glas govorila o svoji družini, saj sem bila vzgojena v prepričanju, da so družinske skrivnosti svete. Bojim se, da me bo svet obsojal, da sem slaba mama, ker o svojem sinu govorim grdo. Na svetu nimam nikogar, ki bi mu lahko priznala, da se me moj sin izogiba, da ves čas kriči name, da me ne prenese in me sovraži. Jaz pa ga čakam doma. V hiši živim sama že 20 let. Mož je delal v tujini, domov se je vrnil umret, ko je zbolel. Ne vem, kako je živel tam. Nikoli ni želel, da bi šla z njim v tujino, češ da sin potrebuje varnost ...