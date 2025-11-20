Zvezdanina modrost: Sprašujem se, kdo lahko zaščiti otroke pred tako materjo (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Pomagaj, ko te za pomoč prosijo! Človeka z narcistično motnjo ustvarimo ljudje v njegovi rani mladosti, torej smo zadnji, ki ga lahko obsojamo.

Lepo pozdravljena, ga. Zvezdana! Že dolgo redno spremljam vaše oddaje; govorili ste že o narcisih, bolj o moških, nisem pa zasledila, da bi govorili o starših, ki so narcisi, ali celo materi, ki je narcis. O materi, ki nima sočutja do otrok, saj je pomembna samo ona in še enkrat ona. Imam dva vnuka. Težko gledam, kako jima njuna mama uničuje življenje. Vem, da se ne bi smela vmešavati, a me boli srce, ker jima ne privoščim tega trpljenja. Enemu je že uničila življenje, zahtevala je same petke v šoli, vse mora biti brezhibno, sedaj pa so enke. Medtem je otrok postal njen nadomestni partner, ...