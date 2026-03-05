Zvezdanina modrost: Sprejmi, da tudi mame kdaj pa kdaj seksajo (Suzy)

MAMA IN HČI

Mislim celo, da je preveč lepo skrbela zate, se posvečala samo tebi, tvoji vzgoji, potrebam in si jo zdaj lastiš kot sužnjo, ki mora živeti tako, kot se zdi tebi prav.

Spoštovana Zvezdana! Sem študentka, živim samo z mamo, odkar vem zase. Oče naju je zapustil, ko sem bila stara dve leti. Mamo in mene je vrgel na cesto, nikoli se ni hotel srečati z mano, redko je plačeval zame. Živeli sva zelo skromno, mama je res lepo skrbela zame in se mi posvečala. Nikoli mi ni zares razložila, zakaj sta se z očetom razšla. Ko sem šla od doma študirat, se je mama zelo spremenila. Vedno je bila videti mladostno, zdaj pa si je omislila pomlajevalne tretmaje, da mi je že malo nerodno. Izzivalno se oblači, nosi kratka krila in se udeležuje norih zabav, tudi takih, na katerih ...