Zvezdanina modrost: »Stara sem 53 let in ne vem, kaj se mi dogaja ...« (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Iz leta v leto sem bolj nervozna in nezadovoljna z življenjem. Počasi mi gre moja družina na živce, svojih otrok na trenutke niti videti ne morem.

Draga Zvezdana! Stara sem 53 let in ne vem, kaj se mi dogaja. Iz leta v leto sem bolj nervozna in nezadovoljna z življenjem. Počasi mi gre moja družina na živce, svojih otrok na trenutke niti videti ne morem. Moj mož je potrpežljiv, tih moški, ki mi je vedno sledil, zdaj pa ugotavljam, da je v resnici našel recept, kako mu ni treba nič narediti, ker vse naredim jaz. Dobro, domov prinese tudi ekonomsko varnost, ki se ji pravi bogastvo. Pretvarja se, da nima pričakovanj, želi se pogovarjati z menoj, a v resnici jaz njegova pričakovanja berem med vrsticami in se vse življenje trudim, da jih ...