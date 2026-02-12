Zvezdanina modrost: Starejšim generacijam velikokrat primanjkuje znanja

ODNOSI

Mislim, da si vaša mama zasluži pozornost, da ji prisluhnete, da se z njo pogovarjate tako dolgo, dokler ne bo razumela, da vam vaša vrtnarska samostojnost res veliko pomeni.

Mogoče se vam bo moja težava zdela majhna, a jaz bi bila rada mirna. Sem poročena, imam enega, skoraj odraslega otroka, mož veliko dela, cele dneve ga ni. Ne bom rekla, da sem res srečna, a za nas skrbi materialno, ne hodi po gostilnah, ves čas pač samo dela. Živimo pri mojih starših. Moj ata je zelo podoben mojemu možu, samo delo ga zanima in nič drugega. Mama je druga pesem. Lani mi je odstopila del svojega vrta, pravzaprav celo njivo, in bila sem presrečna. Potem se je začelo. Komandirala me je, da ga moram preorati, česar nisem hotela, saj vrtnarim biodinamično, ne prekopavam zemlje v ...