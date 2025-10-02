Zvezdanina modrost: Starši bi vse prepisali name, a s tem si nakopljem jezo sorojencev (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Reševati najtežje odnose in izzive ter iskati najboljše poti je naše poslanstvo. Saj se nismo rodili, da bomo jedli, pili, seksali in se pehali za bogastvom in lagodnim življenjem ter da bo vse po naše.

Pozdrav, draga Zvezdana! Že dolgo živim v tujini, po študiju sem dobila tam dobro službo in ostala. Moji domači so bili na neki način veseli, da so se me rešili, izhajam iz kmečke, globoko verne družine, v kateri nas je bilo pet otrok. Edina sem doštudirala, moji bratje in sestre so navadni delavci, med njimi sta dva alkoholika, ki sta ostala doma. Od daleč gledam, kako moja družina počasi propada. Edino, kar poznajo, je trdo delo, njihovi odnosi so na psu.