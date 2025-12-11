Zvezdanina modrost: Svet potrebuje veliko, odprto moško srce, ne več mišic (Suzy)

NASVET

V dvojini ne diktira pravil samo eden. Dvojina je sveto stičišče dveh duš, ki se ljubita, spoštujeta, občudujeta.

Pozdrav, pišem, ker sem tako jezen, da delam zdaj nekaj, česar drugače nikoli ne bi. Pišem tebi, da poveš svoje mnenje, čeprav ne pričakujem, da me boš podprla. Itak je šel svet v maloro, babe ste podivjale. Prav silite nas moške, da bi vam prisolili eno okrog ušes, vas zaprli v kuhinjo, pa tam potem kokodakajte do nezavesti. Do zdaj se mi je zdelo, da imam fajn zakon. Lepa, skrbna žena, uspešna, vesela. Imava dva otroka, ki lepo rasteta. Žena zasluži malo več kot jaz, pa me to ne moti. Za dom v večini skrbi ona, ne matra se, vsak dan, če le more, skuha pozno kosilo, čisti, lika in pere nam ...