ZVEZDANINA MODROST

Da boš lahko gostila fantovo osamljeno prijateljico, je nagrada, da se malo zamisliš. Mnogo osamljenih ljudi bo te praznike trpelo, ker se jim bo zdelo, da so pozabljeni, zapuščeni, spregledani.

Zvezdana! Stara sem 32 let in pol leta imam novega fanta. Živim pri starših, fant ima svoje stanovanje in me vabi, naj se preselim k njemu. Ima svoje podjetje, dobro zasluži. Rad se zabava, veliko kadi, vsak dan tudi travo, rad pozablja svoje obveznosti, tudi zamuja vedno. V resnici ga še ne poznam dobro, se pa ves čas po malem prepirava, nič bistvenega. Za božič sva povabljena na večerjo k mojim staršem, a se je tukaj zataknilo. Tudi njegovi starši so naju povabili. Jaz sem edinka, pri njih so velika družina, ima še brate in sestre. So bogati (starši so mu naredili podjetje), vsega imajo na ...