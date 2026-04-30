Zvezdanina modrost: Tašča ni tvoja mama, a odnos še vedno lahko zgradita (Suzy)

ODNOSI

Družinski odnosi zahtevajo veliko potrpežljivosti, a prav v njih se učimo sprejemanja, razumevanja in iskanja skupnih poti.

Spoštovana Zvezdana! Pred kratkim sem rodila otroka – zdaj je star šest mesecev. S partnerjem živiva pri njegovih starših na kmetiji. Okolje je čudovito, vendar sem mestni človek in sem partnerju že na začetku povedala, da kmetica ne bom. Obljubil mi je, da mi ne bo treba delati na njivi ali v hlevu. Zgradila sva si lepo hiško na sosednji parceli, a je kmalu za tem tašča začela govoriti, kje bom imela vrt in kam naj posadimo sadno drevje. Temu sem se uprla – nimam vrta, niti rožnega, saj ga ne potrebujem; rože za vazo lahko naberem na travniku. Že med nosečnostjo, ko sem bila na bolniški, me ...