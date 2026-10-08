Zvezdanina modrost: »Ti bi rada živela pravljico? Bi bila rada princeska? Odrasti« (Suzy)

ODNOSI

Brez veze življenje imam. Želim si fanta, ki bi imel denar, me kam peljal in mi kaj kupil, ter dobro službo, v kateri mi ne bi bilo treba tako trdo delati.

Draga Zvezdana! Stara sem 28 let in res veliko delam. Ni mi težko delati z ljudmi in strankami, pri tem se še znajdem. Sem komunikativna, pravijo, da tudi luštna. S sodelavci je druga pesem. Nenehno grem komu na živce, moja šefica pravi, da sem površna. Delo v strežbi je stresno in mogoče res kdaj kaj pozabim narediti. Ampak zdaj imam občutek, da so se vsi spravili name. Zaradi takih pritiskov sem zamenjala že kar nekaj služb, saj ne prenesem, da me kdo ves čas kritizira. Nikoli mi ni težko koga zamenjati ali delati več, a naj mi vsaj ne gledajo ves čas pod prste. Pač kdaj kakšno stvar ...