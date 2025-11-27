Zvezdanina modrost: To ni življenje, to je ena sama neskončna žalost! (Suzy)

NASVET

Hčerin partner se ne bo nikoli poboljšal, primitivec ostane primitivec.

Spoštovana Zvezdana! Sem vdova, stara 80 let. Mož in en otrok sta mi umrla v bolnišnici. Sin je imel hidrocefalus, mož je bil pljučni bolnik. Ostala mi je hčerka. S partnerjem sta živela v Šiški, pri njegovi mami, v hišniškem stanovanju. Niso se razumeli z mamo, pa so se preselili v podnajemniško stanovanje. Takrat sta prišla k meni prosit za stanovanje. Seveda sem dovolila! Imata tudi sina, ki je star že 22 let. Partner moje hčerke zelo veliko govori, njegova mati mi je povedala, da je mojo hčer že davil in sina močno tepel. Oba se ga bojita, vse mora biti tako, kot si on zamisli. Mislim, da ...