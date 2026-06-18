Zvezdanina modrost: Tvoj mož je neotesan kreten (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

»Pišem, ker mi je sinoči mož rekel, da bi se rad ločil. Jaz se bom kar obesila.«

Pozdravljena! Sem mama treh otrok, starih 13, 15 in 19 let. Zelo se trudim biti dobra mama. Pri tretjem otroku sem ostala doma in se odrekla sanjam, da bi imela svoj posel. Družino sem vzela kot svoj projekt. Nekaj časa sem v tem uživala. Bila sem motivirana, ker me je mož na vse pretege hvalil, drugi so me občudovali, majhni otroci so mi izkazovali iskreno ljubezen. Nisem imela časa ne za frizerja, ne za kavico s prijateljicami, ne za žensko nakupovanje. Vse je bilo na meni. Dobesedno vse. Tudi mož, ki je bil pravzaprav kot moj četrti otrok. Poskrbljeno je bilo za oprano in zlikano perilo, ...