Zvezdanina modrost: Tvoja hčerka je nesrečen človek (Suzy)

NASVET

Maltretira me pri vsem: kako perem perilo, s kom se družim, kaj gledam na televiziji.

Draga Zvezdana! V resnici me je malo sram, da se oglašam. Saj me ne bi smelo motiti in mi iti na živce, da živim s 33-letno hčerko. Morala bi biti celo vesela, kajne? Po ločitvi od moža, ki je bila travmatična za obe, sem bila presrečna, da hčerka živi z menoj. Imela je slabo plačano službo, zato si ni mogla privoščiti najema, poleg tega je polovica stanovanja po odhodu moža napisana nanjo. To je bilo pred 10 leti, a sem si mislila, da bo nekega dne tako ali tako šla, srečala fanta, se poročila, imela otroke. V teh 10 letih se je moja hčerka spremenila v zlovoljno žensko, ki mrzi ljudi. O ...