Zvezdanina modrost: Tvoje mnenje o nas, umetnikih, je, roko na srce, res neumno (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Polno je predsodkov, zastarelo, primitivno. Ne mislim se zagovarjati, ne sebe ne drugih ustvarjalcev.

Pozdravljena! Pišem ti, ker si moj sin želi postati igralec. Prijavil se je na sprejemne izpite na umetniško akademijo, meni pa se meša. Ne želim, da bi si uničil življenje. Umetniki se mi zdijo fičfiriči, norci, zadrogirani bleferji. Tebi lahko iskreno povem, kaj si v resnici mislim o umetnikih. Pred sinom se zadržujem – tega mu še nisem rekla. Ti si ena bolj normalnih umetnic, zato ti pišem. Pa marsikaj si dala skozi in verjamem, da razumeš. Rada bi, da bi si moj sin lahko normalno služil denar, saj vem, da ste umetniki bolj ali manj reveži. Ne verjamem, da umetnost družbi zares pomaga. ...