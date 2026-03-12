Zvezdanina modrost: V resnici sem jezna (Suzy)

ODNOSI

Edino, kar vam lahko rečem, je, da vas razumem, vas ne obsojam in vas celo občudujem, da zmorete v taki pritlehnosti sploh preživeti.

Draga Zvezdana! Sem samohranilka, invalidka, bolehna sem, odkar vem zase. Staršev ne poznam, odrasla sem pri rejnikih. Res mi ni bilo lahko, ljudje me od nekdaj gledajo postrani, poslušam pripombe, da sem zaostala in grda. Trudim se, da bi dobro delala, a kdaj kaj pozabim, hitro se zmedem. Zanosila sem z moškim, ki je bil alkoholik, morala sem mu umivati noge in ga ubogati. Živela sva pri njegovi mami, in ko je bil pijan, sva bili obe tepeni. Pijan je bil dvakrat do trikrat na teden, ostalo je dobro delal, dokler ga niso vrgli iz službe. Ko sem bila noseča, me je enkrat zaprl v sobo in me ni ...