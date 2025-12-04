Zvezdanina modrost: Zakaj se greste vrhovnega policaja? (Suzy)

NASVET

Mogoče bi se bilo dobro posvetiti sebi, draga moja Marjeta, in ugotoviti, kaj vas zares moti, kje so vaše rane, ki jih nagovarja miroljubna gospa tašča.

Spoštovana Zvezdana! Jaz bom kar znorela zaradi tašče. To je najbolj prihuljeno bitje, kar jih poznam. V resnici mi nikoli ne reče nič, jaz pa vsak dan posebej čutim njen pritisk. Vse dela v rokavicah, vedno je na voljo, da mi pazi otroke, živimo v isti hiši, jaz z njenim sinom in najinimi otroki v prvem nadstropju. Mož ji je umrl pred leti, zdaj ima vsak dan družbo prijateljic, da posedajo na verandi in kvasijo neumnosti. Jaz bi rada imela mir v hiši. Ker to ve, se vedno malo potegne nazaj, češ, danes sem res imela veliko obiskov. Priznam, da sem zadnjič eno njeno prijateljico vrgla ven kar ...