Zvezdanina modrost: Zakon ni bojišče, ni bojno polje (Suzy)

ODNOSI

Če imaš nekoga res iskreno rad, mu prisluhneš, poskušaš ga razumeti, videti.

Draga Zvezdana! Piševa ti oba, poročena sva šest let in se trudiva dobiti otroka. Zelo sva si različna, vedno te bereva in tvoji odgovori se nama zdijo dobri. Zdaj te sprašujeva kar skupaj, kateri izmed naju nosi večjo težo, kateri izmed naju je bolj kriv, da nama ne gre najbolje. Pismo bova delila na pol. ONA: Moža imam zelo rada, postaven je, delaven. V resnici sem nora nanj, ko me objame, se kar izgubim v njegovem objemu. Zelo je sposoben, v šestih letih sva si zgradila hišo, no, s pomočjo najinih staršev. Dobro živiva. A moti me, da je njegovo delo vedno na prvem mestu, da več časa ...