Zvezdanina modrost: »Zaradi denarja in pogoltnosti si naredila grdo nečednost« (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Zakaj se tako objestno čudiš njegovemu očetu, ker je zahteval simbolično najemnino?!

Draga Zvezdana! Preselila sem v hišo fantovih staršev. Zelo lepo so me sprejeli, midva pa sva živela na podstrehi, ki je lepo urejena. Fantov oče je mladosten moški, uspešen obrtnik in pravi alfa samec. Njegova beseda je vedno zadnja, moj fant pa ga po malem sovraži. Ko sem se preselila k njim, je njegov oče zahteval, da plačujeva najemnino. Čeprav je majhna, se mi zdi to čudno, saj se kopa v denarju. Ne rečem, da nama ni s te bogate mize nič padlo. Kupil nama je nov avto, ker je bil moj že precej zdelan. Večkrat smo šli na večerjo v gostilno, ki si je midva niti v sanjah ne bi mogla ...