Zvezdanina modrost: Zdaj, ko imam raka, se je mož vrnil, otroka ga ne preneseta (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Postavite se zase, ne negujte praznih upov, da se bo ta moški kdajkoli lahko vrnil k vam kot ljubeči mož. Naj v miru 'odsluži' svojo izdajo, naj poskrbi za vas, a srca mu ne odprite več.

Draga Zvezdana! Pravkar sem se vrnila iz bolnice, imela sem raka na prsih. Odstranili so mi dojko, zdaj me čaka kemoterapija. Imam dva odrasla otroka, stara 22 in 26 let, in moža, s katerim živim v prijateljskem odnosu, ker ima že par let drugo partnerko. Živi malo tu, malo tam. Enkrat pri njej, ko se skrega z njo, pride nazaj k nam, potem se zgodba ponovi. Tokrat mi je stal ob strani, ko sem šla skozi operacijo in strahove, da bom umrla. Ne morem se več sekirati, ali bo spet šel k drugi, spustila sem vsa pričakovanja in se borim za življenje. Postavite se zase, ne negujte praznih upov, da se ...