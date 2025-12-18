Zvezdanina modrost: Ženam tvojih sinov se ne piše nič dobrega (Suzy)

ODNOSI

Majhne skupnosti so lahko zelo surove, ko je treba skrivati njihove nečednosti.

Spoštovana Zvezdana! Vsake toliko zasledim, da se zavzemate za ženske in proti nasilju. Pa vam bom opisala svojo zgodbo, ker dokazov, da me moj mož ustrahuje in zlorablja, nimam. Živim v malem kraju, kjer se vsi poznamo. Moj mož je spoštovan, glasen in odločen moški. Nekaj velja v naši skupnosti. Imava otroke, ki si so skoraj vsi odrasli in se ga še danes bojijo. Drugače smo strogo verni, le da jaz v Boga ne verjamem več, ker ta, ki lahko vse to, kar se mi dogaja, mirno gleda, ni noben bog. Nihče ne ve, da obupujem, nihče ne ve, da vsak dan teže diham naš družinski zrak. Moj mož me ni nikoli ...