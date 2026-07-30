Zvezdanina modrost: Ženski, ki ostane sama s sinom v puberteti, res ni lahko (Suzy)

ODNOSI

Ko se odločite za razvezo in imate otroke v občutljivih letih, poskušajte to izpeljati čim bolj zrelo, odgovorno in mirno, tudi s pomočjo terapevtov.

Draga Zvezdana! Meni se bo utrgalo. Doma imamo najstnika v totalni puberteti. Živimo v skupnem gospodinjstvu z mojo mamo, pravzaprav pa sem se pravkar ločila. Mož si je našel drugo, vendar tega ne bi izvedela, če ta ženska ne bi bila moja sodelavka. Nekega dne sem prej prišla v službo in na parkirišču zagledala moža z njo. Pravkar sta stopila iz njegovega avtomobila, objeta. Bilo je res mučno, sin pa je vse to gledal. Mož me je najprej hotel prepričati, da se mi je vse skupaj zdelo, potem pa, da je bila samo avantura za eno noč, dokler ni sodelavka povedala, da je z njim noseča in da šmirata ...