Zvezdanina modrost: Življenje na tem čudovitem svetu je vredno! (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Ni lahko, ampak je vredno truda. In to je verjetno tudi smisel našega življenja.

Spoštovana Zvezdana! Lep pozdrav od vaše redne bralke in gospe, ki gre proti 70. letu. Rada berem vaše nasvete. V zadnji Suzy se me je pismo Zale zelo dotaknilo, kakšna žalostna zgodba. V naši Sloveniji je veliko takih, vsaka vas ali kraj pozna vsaj eno. In nihče v tej katoliški državi in pri zelo vernem ljudstvu ne pomaga. Znanka mojih let ima pet otrok, ki je 'ne poznajo' več, ker je odšla od njihovega očeta, nasilneža, po 40 letih zakona, iz zelo verne družine. Celo župnik ji je svetoval, naj ostane v družini. Zdaj je ničvredna, sama, zavržena. Komaj preživi, z minimalno pokojnino v eni ...