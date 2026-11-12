Zvezdanina morost: Seks je samo del ljubezenskega odnosa (Suzy)

ODNOSI

Ne morem več seksati, niti ko si žensko kupim. Jezen sem na svet in bivšo.

Spoštovana Zvezdana! Sem invalid, moje življenje je eno samo trpljenje. Od rojstva. Imel sem res dobre starše, ki so življenje podredili meni, da sem danes lahko kolikor toliko samostojen. Velikokrat so mi preprečili, da bi se ubil, a jim za to nisem hvaležen. Ja, danes je spet eden tistih dni, ko se mi meša od hudega. Od staršev je živa samo še mama. Je v domu, ima demenco in se me ne spomni več. Večino dni sem tam z njo, ob njej, čeprav ji tako ali tako ne morem pomagati. Ko sem bil mlad, danes jih imam 45, sem spoznal žensko, ki se je z mano poročila in mi govorila, da me ima rada. Bil sem ...