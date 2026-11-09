Zvezde instagrama: Andrej Šifrer (Suzy)

Kdo pravi, da je instagram rezerviran za mlade, ki obvladajo vse filtre, trende in viralne plesne korake? Pevec ima za takšne pomisleke prav simpatičen odgovor: leta so slab izgovor za digitalno nevednost. Na družbenem omrežju namreč spretno prepleta glasbeno kariero, nastope, ustvarjalne utrinke, zasebne trenutke in najrazličnejše življenjske podvige. Pri tem se ne trudi na silo dohajati mlajše, temveč ostaja zvest sebi – radovednemu moškemu, ki v spremembah vidi izzive, ne ovir. S svojo sivo grivo, iskrivim humorjem in mladostno energijo dokazuje, da se veselje do življenja ne ravna po rojstnem datumu. Javnost je tako nedvomno dobila še enega vihravega žlahtnega žrebca.

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S slastno torto je proslavil 50 let glasbene kariere. FOTO: osebni arhiv/Instagram

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Spoznali smo ga tudi kot avtorja knjige Volkovi. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Eno najlepših življenjskih poslanstev je biti dedek. FOTO: osebni arhiv/Instagram

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