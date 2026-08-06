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KRALJ BRZIC

Zvezde Instagrama: Benjamin Savšek (Suzy)

Na njegovem profilu ni prostora za odvečen blišč ali na silo ustvarjeno popolnost.
Puščavski oddih za sprostitev misli pred novimi podvigi.

Puščavski oddih za sprostitev misli pred novimi podvigi.

Decembra 2015 je svoje sledilce prvič pozdravil v poletni podobi, čeprav je bila pri nas zunaj zima.

Decembra 2015 je svoje sledilce prvič pozdravil v poletni podobi, čeprav je bila pri nas zunaj zima.

Benjamin se drži načela, da se je za lep razgled vedno vredno povzpeti malo višje.

Benjamin se drži načela, da se je za lep razgled vedno vredno povzpeti malo višje.

Najlepša so jutra, ki jih z družino preživiš v hribih.

Najlepša so jutra, ki jih z družino preživiš v hribih.

Svetovni prvak v rokah svetovnega prvaka.

Svetovni prvak v rokah svetovnega prvaka.

V mokri majici napoveduje tekme na domačih brzicah.

V mokri majici napoveduje tekme na domačih brzicah.

Vse je pripravljeno za olimpijsko preizkušnjo.

Vse je pripravljeno za olimpijsko preizkušnjo.

Benjamin se je okitil z najprestižnejšo kolajno in Sloveniji priboril olimpijsko zlato.

Benjamin se je okitil z najprestižnejšo kolajno in Sloveniji priboril olimpijsko zlato.

Ne preseneča, da si je z vrhunskimi uspehi prislužil številne nazive s predznakom »najboljši«.

Ne preseneča, da si je z vrhunskimi uspehi prislužil številne nazive s predznakom »najboljši«.

Dobro pozna občutek, kako je stati na vrhu sveta.

Dobro pozna občutek, kako je stati na vrhu sveta.

Divje vode premaguje s pogumom in spoštovanjem.

Divje vode premaguje s pogumom in spoštovanjem.

Puščavski oddih za sprostitev misli pred novimi podvigi.
Decembra 2015 je svoje sledilce prvič pozdravil v poletni podobi, čeprav je bila pri nas zunaj zima.
Benjamin se drži načela, da se je za lep razgled vedno vredno povzpeti malo višje.
Najlepša so jutra, ki jih z družino preživiš v hribih.
Svetovni prvak v rokah svetovnega prvaka.
V mokri majici napoveduje tekme na domačih brzicah.
Vse je pripravljeno za olimpijsko preizkušnjo.
Benjamin se je okitil z najprestižnejšo kolajno in Sloveniji priboril olimpijsko zlato.
Ne preseneča, da si je z vrhunskimi uspehi prislužil številne nazive s predznakom »najboljši«.
Dobro pozna občutek, kako je stati na vrhu sveta.
Divje vode premaguje s pogumom in spoštovanjem.
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/instagram
 6. 8. 2026 | 06:00
1:16
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Družbena omrežja so kot divja reka. En tok odnaša bežne trende, drugi pa prinaša zgodbe, ki ostanejo. Benjamin Savšek že dolgo ve, kako ukrotiti brzice, zato ni presenetljivo, da z enako mirnostjo in pristnostjo krmari tudi skozi digitalni svet. Na njegovem profilu ni prostora za odvečen blišč ali na silo ustvarjeno popolnost. Namesto tega odpira vrata v življenje vrhunskega športnika, v katerem se prepletajo treningi, tekmovalni izzivi, družinski utrinki in dragoceni trenutki daleč od ciljne črte. Vsaka objava je kot nov spust po reki – včasih miren, drugič razburljiv, vedno pa dovolj iskren, da sledilce znova povabi v njegov svet. Kanuist in kajakaš tako dokazuje, da največji vtis pogosto naredijo prav ljudje, ki jim ni treba glasno opozarjati nase. Njihova dejanja govorijo sama zase.

OBJAVE: 200

SLEDILCI: 4.583

SLEDI: 746

Decembra 2015 je svoje sledilce prvič pozdravil v poletni podobi, čeprav je bila pri nas zunaj zima.
Decembra 2015 je svoje sledilce prvič pozdravil v poletni podobi, čeprav je bila pri nas zunaj zima.

Benjamin se drži načela, da se je za lep razgled vedno vredno povzpeti malo višje.
Benjamin se drži načela, da se je za lep razgled vedno vredno povzpeti malo višje.

Najlepša so jutra, ki jih z družino preživiš v hribih.
Najlepša so jutra, ki jih z družino preživiš v hribih.

Svetovni prvak v rokah svetovnega prvaka.
Svetovni prvak v rokah svetovnega prvaka.

V mokri majici napoveduje tekme na domačih brzicah.
V mokri majici napoveduje tekme na domačih brzicah.

Vse je pripravljeno za olimpijsko preizkušnjo.
Vse je pripravljeno za olimpijsko preizkušnjo.

Benjamin se je okitil z najprestižnejšo kolajno in Sloveniji priboril olimpijsko zlato.
Benjamin se je okitil z najprestižnejšo kolajno in Sloveniji priboril olimpijsko zlato.

Ne preseneča, da si je z vrhunskimi uspehi prislužil številne nazive s predznakom »najboljši«.
Ne preseneča, da si je z vrhunskimi uspehi prislužil številne nazive s predznakom »najboljši«.

Dobro pozna občutek, kako je stati na vrhu sveta.
Dobro pozna občutek, kako je stati na vrhu sveta.

Divje vode premaguje s pogumom in spoštovanjem.
Divje vode premaguje s pogumom in spoštovanjem.

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