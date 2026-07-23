Boris Kokalj, odet v mavrične barve, sporoča, da so vse ljubezni lepe (Suzy)

Na ogled postavlja fotografije in besede, ki sestavljajo mozaik njegovega notranjega sveta. Čeprav bi od predstavnika mlajše generacije pričakovali, da bo na instagramu aktiven od zgodnjih najstniških let, se mu ni mudilo. Morda prav zato pri njem ni čutiti naglice, lova za všečki ali želje po senzacionalizmu. Namesto tega dobimo vpogled v vsakdan človeka z izrazito senzibilnostjo, spoštovanjem do sočloveka in občutkom za lepoto drobnih trenutkov. Glasba zanj ni zgolj poklic, temveč način doživljanja sveta. Tudi na potovanjih ne nabira le kilometrov, ampak beleži srečanja z ljudmi, kulturami in zgodbami, ki ga bogatijo.

OBJAVE: 58

SLEDILCI: 2.988

SLEDI: 828