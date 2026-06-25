Zvezde Instagrama: Boštjan Romih (Suzy) Kot odprta knjiga

Nikoli ni gradil nedosegljive podobe, niti takrat ne, ko so zavladala družbena omrežja. Raje se je odločil, da bo med javno osebnostjo in človekom iz mesa in krvi postavil most. Njegov profil je nekakšen dnevnik življenjske dinamike, saj sledilcem odpira vrata v svoj svet z redko mero iskrenosti. Ob njem spoznamo ljudi, ki mu največ pomenijo, spremljamo njegove poklicne izzive, družinske dogodivščine in trenutke, ki bi jih marsikdo raje zadržal zase. Svoje prepoznavnosti namreč ne razume kot privilegij, temveč predvsem kot odgovornost. Namesto skrivanja za kulisami medijske osebnosti izbere odprtost, namesto distance bližino.

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Če mu ne bi uspelo pred mikrofonom in kamerami, bi se lahko očitno preživljal tudi z ribolovom. Kot dokaz je avgusta 2017 objavil prvo takšno fotografijo.

Takole je še zadnjič zakorakal v prvi šolski dan, in sicer z najmlajšo hčerko Lilo.

Kot vesten krvodajalec pomaga reševati življenja.

Plezanje je eden od načinov, kako se umiri v tem podivjanem svetu.

V družbi mame in brata so prazniki še lepši.

Noč sredi puščave je za popotnika nepozabno doživetje.

Gorsko kolesarstvo je še ena od disciplin, ki se ji ne more upreti.

Družina je zanj vedno na prvem mestu.

Preizkusil se je že v številnih televizijskih formatih, kot voditelj oddaje Ambienti pa odkriva lepoto bivanja.

V ljubezni z Nino Pečar piše novo poglavje.