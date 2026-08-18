Zvezde Instagrama: Gregor Ravnik (Suzy)

Če bi obstajal priročnik za popolnega medijskega gospoda, bi bil triintridesetletnik verjetno eden njegovih najboljših primerov. Uglajen, urejen in s popolnim nasmehom, kot se za zobarja spodobi. Vedno je tam, kjer je treba, in skoraj nikoli tam, kjer bi se lahko stvari nevarno zapletle. A za to lepo zlikano podobo se skriva človek z glasom, ki mu je očitno usojeno preizkusiti najrazličnejše odrske možnosti.

Angažirajo ga povsod – od muzikalov in opere do festivalov, zabavne glasbe in zdaj še jutranjega televizijskega zbujanja. Na družbenih omrežjih se drži podobnega načela. Nič škandaloznega, nič kričečega, zasebnost ostaja skrbno za zaveso. Vendar jo občasno vendarle nekoliko odgrne – ravno toliko, da postane jasno, da se za tem uglajenim Primorcem skriva precej več, kot bi lahko sklepali na prvi pogled.