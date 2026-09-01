Zvezde Instagrama: Igralec, ki sklada rime (Suzy)

Vazz na družbenih omrežjih ne blefira in se ne obremenjuje s pravili všečnosti. Že na prvi pogled je jasno, da je umetnost njegova rdeča nit. Le kako bi bilo drugače, ko prihaja iz družine vrhunskih igralcev. Zato ne preseneča niti, da se je tudi sam podal na AGRFT. Kmalu se bodo začele vrstiti odmevnejše vloge, odrske izkušnje pa že nekaj let nabira tudi s pripovedovanjem zgodb ob spremljavi različnih ritmov. Z rapom izraža občutke in kritični pogled na svet. Dejstvo je, da ga poslušalci obožujejo, saj prinaša svežino, ki smo jo dolgo pogrešali.

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