Irena Štaudohar: njene objave ne kričijo po pozornosti, temveč vabijo k opazovanju (Suzy)

Družabna omrežja so danes skoraj kot droben roman o človeku. Enega takšnih s prefinjenim občutkom za detajle piše Irena Štaudohar. Med fotografijami, stavki, pomisleki in naključnimi utrinki se razkriva njen značaj. Zlahka začutimo, kaj jo gane, kaj navdihuje, česa se boji in kam se vedno znova vrača. Pri večini profilov vidimo predvsem podobo, pri njej njen notranji svet. Težko bi ga primerjali z glasnim odrom. Prej spominja na dnevnik občutljivosti. V njem ni pretiravanja, temveč atmosfera: literatura, melanholija, lepota vsakdanjih detajlov in drobci misli, ki ostanejo z bralcem še dolgo po tem, ko odloži telefon. Njene objave ne kričijo po pozornosti, temveč vabijo k opazovanju. Delujejo kot podaljšek njenega pisanja, saj so inteligentne, rahlo nostalgične in človeške.
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