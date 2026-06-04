Irena Štaudohar: njene objave ne kričijo po pozornosti, temveč vabijo k opazovanju (Suzy)

Družabna omrežja so danes skoraj kot droben roman o človeku. Enega takšnih s prefinjenim občutkom za detajle piše Irena Štaudohar. Med fotografijami, stavki, pomisleki in naključnimi utrinki se razkriva njen značaj. Zlahka začutimo, kaj jo gane, kaj navdihuje, česa se boji in kam se vedno znova vrača. Pri večini profilov vidimo predvsem podobo, pri njej njen notranji svet. Težko bi ga primerjali z glasnim odrom. Prej spominja na dnevnik občutljivosti. V njem ni pretiravanja, temveč atmosfera: literatura, melanholija, lepota vsakdanjih detajlov in drobci misli, ki ostanejo z bralcem še dolgo po tem, ko odloži telefon. Njene objave ne kričijo po pozornosti, temveč vabijo k opazovanju. Delujejo kot podaljšek njenega pisanja, saj so inteligentne, rahlo nostalgične in človeške.

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Nekatere zgodbe se začnejo šele takrat, ko utihne hrup. Tako je aprila 2017 na instagram vstopila tudi Irena.

Izšla je nova uspešnica izjemne pisateljice z naslovom Globoko v gozdu.

Svetloba zgodnjega jutra je še najbolj podobna spominu.

V njenih črno-belih odtenkih se skriva cela mavrica.

Nekdanja urednica Sobotne priloge je danes njena nepogrešljiva soavtorica, ki s poglobljenimi prispevki še naprej navdušuje bralce.

Iz družinskega arhiva je izbrskala dragoceno fotografijo babice in mame.

Narava nahrani njeno dušo.

Brez umetnosti bi težko živela.