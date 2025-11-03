  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRCE, POLNO LJUBEZNI

Zvezde Instagrama: Irena Vrčkovnik (Suzy)

Drugo ime za to izjemno pevko bi bila lahko ljubezen, saj je prežeta z njo. Z vsakim svojim dejanjem jo nesebično deli med ljudi, ki jo občudujejo in spoštujejo.
Leta 2015 je objavila prvo fotografijo, in sicer z učencem, o katerem je zapisala: »Moj Žan je že odrasel, zato pa se tale Žan na srečo se vedno pusti cartat.«

Leta 2015 je objavila prvo fotografijo, in sicer z učencem, o katerem je zapisala: »Moj Žan je že odrasel, zato pa se tale Žan na srečo se vedno pusti cartat.«

Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.

Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.

Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.

Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.

Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.

Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.

Ve se, kdo daje ritem v družbi.

Ve se, kdo daje ritem v družbi.

Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.

Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.

»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.

»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.

Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.

Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.

Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.

Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.

Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.

Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.

Kje drugje kot v prestolnici ljubezni

Kje drugje kot v prestolnici ljubezni

Leta 2015 je objavila prvo fotografijo, in sicer z učencem, o katerem je zapisala: »Moj Žan je že odrasel, zato pa se tale Žan na srečo se vedno pusti cartat.«
Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.
Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.
Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.
Ve se, kdo daje ritem v družbi.
Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.
»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.
Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.
Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.
Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.
Kje drugje kot v prestolnici ljubezni
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
 3. 11. 2025 | 21:00
0:42
A+A-

Ob njenem božajočem glasu so odraščale generacije, nove rodove vzgaja s poučevanjem univerzalnega jezika – glasbe. Brez nje bi bil svet precej bolj pust, zato se je razveselimo vselej, ko zapoje in nas osreči s svojo nalezljivo energijo.

OBJAVE: 120

SLEDILCI: 1.597

SLEDI: 206

Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.
Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.

Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.
Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.

Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.
Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.

Ve se, kdo daje ritem v družbi.
Ve se, kdo daje ritem v družbi.

Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.
Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.

»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.
»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.

Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.
Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.

Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.
Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.

Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.
Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.

Kje drugje kot v prestolnici ljubezni
Kje drugje kot v prestolnici ljubezni

Več iz teme

Irena VrčkovnikinstagramobjaveSuzy
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Znova huda konkurenca

Najboljša bosta znana na prireditvi, ki bo 9. decembra v Ljubljani.
Miha Šimnovec3. 11. 2025 | 22:25
21:58
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki pozimi najbolj zasijejo

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini.
3. 11. 2025 | 21:58
21:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Prometna nesreča ohromila avtocesto: na tem delu zaprta prehitevalni in vozni pas

Med Dragomerjem in Vrhniko ter pri Postojni so nastali krajši zastoji v smeri proti Kopru.
3. 11. 2025 | 21:24
21:13
Šport  |  Športni trači
ŽALOSTNA NOVICA

Športni svet žaluje, umrla je nogometna legenda

Zagreb žaluje, Dinamo izgubil svojega 'Gospoda v kopačkah'.
3. 11. 2025 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
SRCE, POLNO LJUBEZNI

Zvezde Instagrama: Irena Vrčkovnik (Suzy)

Drugo ime za to izjemno pevko bi bila lahko ljubezen, saj je prežeta z njo. Z vsakim svojim dejanjem jo nesebično deli med ljudi, ki jo občudujejo in spoštujejo.
3. 11. 2025 | 21:00
20:48
Bulvar  |  Zanimivosti
3I/ATLAS

Harvardov fizik šokiral: »NASA skriva dokaze o vesoljski ladji nezemljanov!«

Skrivnostni medzvezdni objekt znova šokiral znanstvenike z nenavadnim vedenjem.
3. 11. 2025 | 20:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki