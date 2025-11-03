Zvezde Instagrama: Irena Vrčkovnik (Suzy)

Ob njenem božajočem glasu so odraščale generacije, nove rodove vzgaja s poučevanjem univerzalnega jezika – glasbe. Brez nje bi bil svet precej bolj pust, zato se je razveselimo vselej, ko zapoje in nas osreči s svojo nalezljivo energijo.

Je prava ljubiteljica starih avtomobilov.

Irena v dilemi, ali bi se odločila za jadranje ali plezanje.

Še en dokaz, da lepo skrbi za otroka v sebi.

Ve se, kdo daje ritem v družbi.

Ko se zunanja in notranja lepota združita, dobimo Ireno Vrčkovnik.

»Po kitajskem horoskopu sem opica, in ker sem vztrajna, sem tudi na konja splezala,« je duhovita glasbenica.

Zna si pričarati sončen dan, tudi ko na nebu zavladajo oblaki.

Poljub z njene prve kasete iz leta 1991.

Njena osebnost je ognjevita in ljubeča.