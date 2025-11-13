Kuklo po režijskem uspehu aktualnega prvenca Fantasy spoznali vsi (Suzy)

Redkim uspe, da si skozi kreativni proces ustvarjanja kariere nadenejo ime, ki ne potrebuje razlage. Če doslej širša javnost ni bila povsem seznanjena z njenim nadimkom, so jo po režijskem uspehu aktualnega prvenca Fantasy spoznali vsi ljubitelji sedme umetnosti.

Glasbeni svet ima Madonno, Cher, Princa, mi imamo Kuklo, žensko s prepoznavno estetiko in svojstveno pripovednostjo pomembnih družbenih tematik. S svojo vizijo je že obogatila glasbene spote za Senidah, skupine MRFY, Matter in Dina Merlina, sedaj skozi velika vrata vstopa na filmska platna.

OBJAVE: 1.526

SLEDILCI: 9.316

SLEDI: 2.673

Spomini na božično otroško obdarovanje

Katarina Rešek se je prelevila v Kuklo, ki je leta 2012 postavila temelje enega najbolj slikovitih slovenskih instagram profilov, ko se je z novo barvo las postavila na glavo.

Poleg številnih talentov premore tudi izvabljanje smeha na svoj račun.

Umetniško kariero je začela kot pevka v skupini Napravi mi dete.

Kdor čaka, dočaka. Tudi ljubezen.

Na vsakem koraku najde navdih.

Pristno sporočanje občutij skozi barve

Že kot deklica je bila zagledana v pisan kalejdoskop življenja.

Drama je žanr, v katerem je našla svojo izraznost.

Modna navdušenka je osupnila kot noseča nevesta v kreaciji Ponorelli na LJFW.