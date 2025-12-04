Zvezde Instagrama: Lea Mihevc (Suzy)

Je utelešenje slovenske 'folklore', ki namiguje, da moraš za uspeh pod domačimi žarometi najprej zažareti zunaj naših meja. Celo v ZDA je nabirala izkušnje med najboljšimi in spoznala, kako zahtevna je zabavna industrija. Ob vrnitvi se je posvetila igri in hitro prepričala profesorje na AGRFT. Skozi stranska vrata se je z manjšimi vlogami prebila v ospredje, kjer navdušuje v aktualni seriji. Nemirna kri ni le naslov telenovele, pač pa opis njenega značaja, ki se ga zlahka razbere v objavah na družabnem omrežju. V sebi prepleta številne talente in toplo, ljubeznivo osebnost, s katero te v hipu očara.

OBJAVE: 222

SLEDILCI: 8.446

SLEDI: 1.414

Prva objava sega v leto 2013, ko je v nočnem sprehodu po ulicah New Yorka v objektiv ujela migetanje luči.

Njena nesporna lepota je osupnila ustvarjalce šova Project Runway s slavno Heidi Klum na čelu.

S sledilci je delila modrost, da si je dobro narediti lastno krono v lastnem kraljestvu.

Je prava kameleonka in odličen dokaz,da se zapeljivost ne skriva v dolžini las, temveč v energiji.

Vredno je upoštevati njen nasvet, da ne smemo nikoli odrasti, saj se lahko hitro ujamemo v past.

V študijskem procesu je igrala tudi v Hamletu.

Fotografski utrinek iz časov, ko je kot manekenka lovila ameriške sanje.

V predstavi Preblizu se je pomerila s soigralcem Domnom Valičem.

Rdeča šminka je pečat samozavesti.

Rojstvo dvojčkov Leva in Ivana je napolnilo njeno srce.