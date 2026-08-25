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ZORAN PREDIN

Zvezde Instagrama: Levjesrčni Praslovan (Suzy)

V vsega pol leta je Zoran Predin objavil toliko vsebin, da bi mu lahko instagram skoraj odprl še eno nadstropje.
Kapetan s klopi v ekipi pojočih nogometašev. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/instagram

Kapetan s klopi v ekipi pojočih nogometašev. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/instagram

Zoran v objemu Štrasa in Roka iz skupine MRFY pravi, da glasba ne pozna ne meja ne generacij.

Zoran v objemu Štrasa in Roka iz skupine MRFY pravi, da glasba ne pozna ne meja ne generacij.

Dvaintrideset let zakona na 37 let ljubezenske podlage.

Dvaintrideset let zakona na 37 let ljubezenske podlage.

Njegove izvedbe Arsenovih klasik so ga popeljale po vsej regiji.

Njegove izvedbe Arsenovih klasik so ga popeljale po vsej regiji.

Februarja letos je zakorakal v svet instagrama in začel nagovarjati svoje sledilke in sledilce.

Februarja letos je zakorakal v svet instagrama in začel nagovarjati svoje sledilke in sledilce.

Zoran in Barbara uživata v skupnih trenutkih tudi na Procidi.

Zoran in Barbara uživata v skupnih trenutkih tudi na Procidi.

Praslovan se je oglasil tudi iz Sofije.

Praslovan se je oglasil tudi iz Sofije.

Literarni avtor je vedno poln presenečenj.

Literarni avtor je vedno poln presenečenj.

Eno najlepših poslanstev je biti dedek.

Eno najlepših poslanstev je biti dedek.

Družinska povezanost je pri Predinovih eno glavnih vodil.

Družinska povezanost je pri Predinovih eno glavnih vodil.

V filmu Praslovan je mladega Zorana zaigral njegov najmlajši sin, za kostumografijo je poskrbela hčerka Zarja.

V filmu Praslovan je mladega Zorana zaigral njegov najmlajši sin, za kostumografijo je poskrbela hčerka Zarja.

Kapetan s klopi v ekipi pojočih nogometašev. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/instagram
Zoran v objemu Štrasa in Roka iz skupine MRFY pravi, da glasba ne pozna ne meja ne generacij.
Dvaintrideset let zakona na 37 let ljubezenske podlage.
Njegove izvedbe Arsenovih klasik so ga popeljale po vsej regiji.
Februarja letos je zakorakal v svet instagrama in začel nagovarjati svoje sledilke in sledilce.
Zoran in Barbara uživata v skupnih trenutkih tudi na Procidi.
Praslovan se je oglasil tudi iz Sofije.
Literarni avtor je vedno poln presenečenj.
Eno najlepših poslanstev je biti dedek.
Družinska povezanost je pri Predinovih eno glavnih vodil.
V filmu Praslovan je mladega Zorana zaigral njegov najmlajši sin, za kostumografijo je poskrbela hčerka Zarja.
Tomaž Mihelič
 25. 8. 2026 | 21:00
1:19
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Če bi instagram podeljeval priznanja za življenjsko delo, bi glasbenik zagotovo dobil svojo posebno kategorijo. Lahko bi se imenovala 'Prišel pozno, a zamujeno nadoknadil z obrestmi'. Večkratni dedek se je namreč šele letos pridružil priljubljenemu družbenemu omrežju, a je hitro poskrbel za to, da je nadoknadil zamujeno – in to v slogu mojstra, ki že desetletja dobro ve, kako se polnijo dvorane in ustvarjajo spomini.

V vsega pol leta je objavil toliko vsebin, da bi mu lahko instagram skoraj odprl še eno nadstropje. In to je očitno šele začetek. Na njegovem profilu ne manjka utrinkov iz bogate glasbene preteklosti, od Lačnega Franza do drugih pomembnih poglavij njegove ustvarjalne poti. Še pomembneje je, da Štajerec, ki že dolgo živi v Ljubljani, nikakor ne živi le od spominov. Še vedno ustvarja, nastopa, piše, opazuje svet okoli sebe in ima veliko povedati.

OBJAVE: 105

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