Zvezde Instagrama: Levjesrčni Praslovan (Suzy)

Če bi instagram podeljeval priznanja za življenjsko delo, bi glasbenik zagotovo dobil svojo posebno kategorijo. Lahko bi se imenovala 'Prišel pozno, a zamujeno nadoknadil z obrestmi'. Večkratni dedek se je namreč šele letos pridružil priljubljenemu družbenemu omrežju, a je hitro poskrbel za to, da je nadoknadil zamujeno – in to v slogu mojstra, ki že desetletja dobro ve, kako se polnijo dvorane in ustvarjajo spomini.

V vsega pol leta je objavil toliko vsebin, da bi mu lahko instagram skoraj odprl še eno nadstropje. In to je očitno šele začetek. Na njegovem profilu ne manjka utrinkov iz bogate glasbene preteklosti, od Lačnega Franza do drugih pomembnih poglavij njegove ustvarjalne poti. Še pomembneje je, da Štajerec, ki že dolgo živi v Ljubljani, nikakor ne živi le od spominov. Še vedno ustvarja, nastopa, piše, opazuje svet okoli sebe in ima veliko povedati.