Zvezde Instagrama: Marko Milić (Suzy)

Na profilu Milić Team namreč ni glavna zvezda le slavni očka, eden največjih slovenskih košarkarskih junakov, temveč dinamika družine, ki diha kot eno. Medtem ko so hčerke izjemne na športnih igriščih, Marko z enakim žarom, kot je nekoč navduševal pod koši, danes spremlja njihove uspehe, mama Vesna pa ostaja trden organizacijski steber. Njihov profil ni zbirka popolnih fotografij, temveč dnevnik povezanosti, vztrajnosti in iskrenega veselja ob zmagah. Ob izzivih nas navdihujejo, da je življenje po načelu 'vsi za enega, eden za vse' lahko izhodišče za velike podvige.
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