Zvezde Instagrama: Marko Milić (Suzy)

Na profilu Milić Team namreč ni glavna zvezda le slavni očka, eden največjih slovenskih košarkarskih junakov, temveč dinamika družine, ki diha kot eno. Medtem ko so hčerke izjemne na športnih igriščih, Marko z enakim žarom, kot je nekoč navduševal pod koši, danes spremlja njihove uspehe, mama Vesna pa ostaja trden organizacijski steber. Njihov profil ni zbirka popolnih fotografij, temveč dnevnik povezanosti, vztrajnosti in iskrenega veselja ob zmagah. Ob izzivih nas navdihujejo, da je življenje po načelu 'vsi za enega, eden za vse' lahko izhodišče za velike podvige.

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Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.

Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.

Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.

Sestrska triperesna deteljica.

Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.

Ko se družina prelevi v stripovske junake.

Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.

Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.

Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.