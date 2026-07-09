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Zvezde Instagrama: Marko Milić (Suzy)

Če bi pripadnost skupnosti merili v podajah, navijanju in ponosu, bi bila ekipa Milićevih med slovenskimi prvaki.
Ko se družina prelevi v stripovske junake.

Ko se družina prelevi v stripovske junake.

Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.

Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.

Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.

Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.

Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.

Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.

Pri Milićevih ženske držijo skupaj.

Pri Milićevih ženske držijo skupaj.

Sestrska triperesna deteljica.

Sestrska triperesna deteljica.

Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.

Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.

Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.

Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.

Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.

Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.

Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.

Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.

Od osnovne šole so se poslovili z odliko.

Od osnovne šole so se poslovili z odliko.

Ko se družina prelevi v stripovske junake.
Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.
Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.
Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.
Pri Milićevih ženske držijo skupaj.
Sestrska triperesna deteljica.
Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.
Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.
Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.
Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.
Od osnovne šole so se poslovili z odliko.
Tomaž Mihelič, FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 9. 7. 2026 | 06:00
1:00
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Na profilu Milić Team namreč ni glavna zvezda le slavni očka, eden največjih slovenskih košarkarskih junakov, temveč dinamika družine, ki diha kot eno. Medtem ko so hčerke izjemne na športnih igriščih, Marko z enakim žarom, kot je nekoč navduševal pod koši, danes spremlja njihove uspehe, mama Vesna pa ostaja trden organizacijski steber. Njihov profil ni zbirka popolnih fotografij, temveč dnevnik povezanosti, vztrajnosti in iskrenega veselja ob zmagah. Ob izzivih nas navdihujejo, da je življenje po načelu 'vsi za enega, eden za vse' lahko izhodišče za velike podvige.

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Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.
Najprej je bila na instagramu aktivna Vesna, ki je leta 2014 objavljala svoje kozmetične mojstrovine. Pozneje so iz samostojne zgodbe ustvarili družinsko.
Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.
Spomin na čase, ko sta se zakonca Milić družila z zdaj bivšima zakoncema Dragić.
Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.
Kadar najstarejša hči pridno trenira, se preostali del ekipe posveča umetnosti.
Sestrska triperesna deteljica.
Sestrska triperesna deteljica.
Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.
Vrhunski rezultati so plod talenta in trdega dela.
Ko se družina prelevi v stripovske junake.
Ko se družina prelevi v stripovske junake.
Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.
Vesna in Ela v družbi slovenskih športnih legend.
Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.
Sveže zaljubljena golobčka pred 31 leti.
Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.
Najmlajša Mila gre po stopinjah staršev.
Od osnovne šole so se poslovili z odliko.
Od osnovne šole so se poslovili z odliko.

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