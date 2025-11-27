Zvezde Instagrama: Nina Ivanič (Suzy)

Nepozabna je bila kot Metka v kultnem celovečercu Outsider. Mlajši jo poznajo iz družinam prijaznih mladinskih filmov, spretna je tudi v izvabljanju smeha na odrskih deskah ter nepogrešljiva v domačih televizijskih serijah. Po naravi je deloholik, po duši uživač, ki vsak prosti trenutek izkoristi za bližnje in neprecenljiva potovanja.

OBJAVE: 195

SLEDILCI: 9.331

SLEDI: 256

Pozno se je pridružila skupnosti na instagramu, k čemur jo je leta 2019 spodbudila tudi uspešna telenovela Reka ljubezni.

Prikupna sončka pred 16 leti – njen največji zaklad

Obšla je že polovico sveta.

Z možem Matjažem praznujeta že 25 let poroke. Hvaležna mu je, da jo je prenašal, predvsem pa nosil po rokah.

Prisega na samooskrbo, zato je hvaležna staršem za zelenjavni vrt na vikendu.

Živali so njeni prijatelji.

Postava, ki bi ji jo marsikdo zavidal.

Nina kot bavarska Helga

Obožuje tek na smučeh. Sicer pravi, da je naporno, a je po vadbi prerojena.

Praznovanja z domačimi so najlepša. Ob njej sta ljuba mami in postavni sin Miha.