Zvezde Instagrama: Rok Možič (Suzy)

Na igrišču je neustavljiv, nad mrežo leti z lahkotnostjo, ki jemlje dih. Na družbenem omrežju dokazuje, da vrhunski športnik ni le zbirka osvojenih točk in pokalov, temveč tudi človek z nasmehom, srčnostjo in vsakdanom, ki ga z veseljem deli s svojimi sledilci. Postavni odbojkar nas s fotografijami in posnetki popelje v svet napornih treningov, nepozabnih zmag, potovanj in ljubezenskih iskric.

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Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.

Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.

Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.

Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.

S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.

Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.