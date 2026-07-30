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Zvezde Instagrama: Rok Možič (Suzy)

Vsaka objava je kot nov niz odlično odigranih točk, poln dinamike, elegance, strasti in zagnanosti, ki ne osvaja le trofej, temveč tudi srca.
Še zadnji popravki pred maturantskim plesom.

Še zadnji popravki pred maturantskim plesom.

Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.

Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.

Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.

Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.

Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.

Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.

Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.

Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.

Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.

Po naporni sezoni se prileže počitek.

Po naporni sezoni se prileže počitek.

Najdragocenejša je podpora domačih.

Najdragocenejša je podpora domačih.

S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.

S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.

Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.

Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.

Iz ljubkega dečka je zrasel v postavnega mladeniča.

Iz ljubkega dečka je zrasel v postavnega mladeniča.

Še zadnji popravki pred maturantskim plesom.
Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.
Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.
Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.
Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.
Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.
Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.
Po naporni sezoni se prileže počitek.
Najdragocenejša je podpora domačih.
S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.
Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.
Iz ljubkega dečka je zrasel v postavnega mladeniča.
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/Instagram
 30. 7. 2026 | 06:00
0:54
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Na igrišču je neustavljiv, nad mrežo leti z lahkotnostjo, ki jemlje dih. Na družbenem omrežju dokazuje, da vrhunski športnik ni le zbirka osvojenih točk in pokalov, temveč tudi človek z nasmehom, srčnostjo in vsakdanom, ki ga z veseljem deli s svojimi sledilci. Postavni odbojkar nas s fotografijami in posnetki popelje v svet napornih treningov, nepozabnih zmag, potovanj in ljubezenskih iskric.

OBJAVE: 1135

SLEDILCI: 152.350

SLEDI: 982

Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.
Na Instagramu se je prvič predstavil januarja 2017 kot 15-letni finalist turnirja v odbojki na mivki.

Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.
Že v mlajših kategorijah je nizal zmage in naslove prvaka.

Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.
Navdihujoče je tudi njegovo prizadevanje za nemočne in bolne, saj se je pridružil pobudi Rdečih noskov.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.
Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.
Ne leti le nad mrežo, temveč tudi nad morjem.

Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.
Ob večjih praznikih je znal priskočiti na pomoč v mamini cvetličarni.

Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.
Kot vzoren stric si vedno vzame čas za nečaka.

S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.
S klubom in reprezentanco osvaja prestižne lovorike.

Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.
Ob igrišču in na potovanjih mu ob strani stoji zaročenka Neja Kramberger.

Iz ljubkega dečka je zrasel v postavnega mladeniča.
Iz ljubkega dečka je zrasel v postavnega mladeniča.

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