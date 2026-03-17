Zvezde Instagrama: Rudolf Gas (Suzy)

Že v umetniškem imenu je zapisano, da imamo opraviti z eksplozivnim moškim. Njegova glasbena izraznost je impozantna, saj se ne oklepa le ene zvrsti, ampak jih navdušeno združuje v pisan kalejdoskop s skupnim imenovalcem – ljubezen. Do črno-belih tipk, plesnih ritmov in nalezljive nežnosti. Kadar vihti dirigentsko paličico, se prelevi v muzikalnega čarodeja, a se najbolj razživi, ko zagrabi za mikrofon. Takrat ne pomisli na zavoro, temveč samozavestno pritisne na gas.

OBJAVE: 136

SLEDILCI: 3.586

SLEDI: 649

Rudi Strnad alias Rudolf Gas se je priljubljenemu družbenemu omrežju pridružil leta 2015, in sicer z najavo za novo skladbo. Zraven nam je postregel z opojnimi mehurčki.

Celotni njegov profil je namenjen glasbi. Kot vodja Orkestra slovenske vojske je spremljal številne izvajalce, med njimi Majo Keuc.

S Tino Gorenjak sta dolgoletna prijatelja, saj mu zaupa, da se podpiše pod vso glasbo za njene predstave.

Dolenjec pravi, da je lepo biti ob Evi Hren.

Z Vlatkom Stefanovskim ju povezujejo nepozabni spomini in sodelovanja.

Poletna osvežitev pod vročim italijanskim soncem.

Z ženo sta ponosna na hčerko Veroniko, ki je po očetu podedovala glasbeni talent. Presrečna sta bila, ko je prejela polno štipendijo za študij na slavni akademiji Berklee v Bostonu.

Z nepremagljivo Janjo Garnbret ju druži enaka uniforma.

Dan za bratsko navezo

Ne le vokalno, tudi stilsko je vselej dovršen.

Foto: osebni arhiv/Instagram