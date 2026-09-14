Zvezde Instagrama: Špela Močnik Paradiž (Suzy)

Pri tej zgovorni svetlolaski se zdi, da jutra z njo preprosto niso nikoli dolgočasna. Dolga leta nas je prebujala po radiu, nato presedlala na televizijo in tam postala ena najbolj priljubljenih voditeljic nacionalne televizije. A njen dan se ne začne in konča pred kamerami. Na instagramu namreč riše nekakšen zemljevid življenja, v katerem ni prostora za čakanje. Ko ne dela, čas namenja družini, gibanju, športnim podvigom ali potovanjem, na katerih očitno vedno najde nov razlog za nasmeh. Zdaj jo čaka še ena nova postaja, saj se iz jutranjega termina seli v osrednji televizijski večer. Vodila bo kviz Kdo bi vedel, in če je njen profil kakršenkoli napovednik, bo tudi ta premik vse prej kot dolgočasen.
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