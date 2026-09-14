Zvezde Instagrama: Špela Močnik Paradiž (Suzy)

Pri tej zgovorni svetlolaski se zdi, da jutra z njo preprosto niso nikoli dolgočasna. Dolga leta nas je prebujala po radiu, nato presedlala na televizijo in tam postala ena najbolj priljubljenih voditeljic nacionalne televizije. A njen dan se ne začne in konča pred kamerami. Na instagramu namreč riše nekakšen zemljevid življenja, v katerem ni prostora za čakanje. Ko ne dela, čas namenja družini, gibanju, športnim podvigom ali potovanjem, na katerih očitno vedno najde nov razlog za nasmeh. Zdaj jo čaka še ena nova postaja, saj se iz jutranjega termina seli v osrednji televizijski večer. Vodila bo kviz Kdo bi vedel, in če je njen profil kakršenkoli napovednik, bo tudi ta premik vse prej kot dolgočasen.

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Svojo spletno skupnost je začela graditi maja 2013, v rojstnodnevnem vzdušju in obkrožena s prijateljicami. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Od radijskih kolegov sta s Pečom z leti postala tesna družinska prijatelja. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Med sicilijanskimi rožami je za trenutek pozabila na vse skrbi. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Kadar ne smuča po snegu, se z veseljem poda na vodne smuči. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Na domači polici ima tudi viktorja popularnosti. FOTO: osebni arhiv/Instagram

V objemu japonskih češenj FOTO: osebni arhiv/Instagram

Za posebne priložnosti se prelevi v Miss Daisy in si privošči še pustni krof. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ljubiteljica adrenalina se z veseljem poda tudi po divjih stezicah. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ena njenih največjih želja je, da bi lahko čim več potovala. FOTO: osebni arhiv/Instagram