NAČELNI OREL

Timi Zajc prvi na glas spregovoril o gnilem dogajanju v zakulisju (Suzy)

Fant, ki leti visoko, pristane mehko in govori srčno. Njegovi dosežki se merijo v presežnikih, in četudi v karieri niha z rezultati, je vselej osredotočen na ekipni duh.
Prvič smo ga na tem družabnem omrežju lahko zasledili marca 2017, in sicer kot štipendista avtomobilske znamke ob Ilki Štuhec in Domnu Prevcu.

Brez najljubše glasbe tudi skoki niso popolni.

Zmagovalce se nosi na ramenih.

Mišice bo zagotovo napenjal tudi na prihajajočih olimpijskih igrah.

Aklimatizacija po Zajčevo

Deški obraz z moško energijo

Kot ljubitelj adrenalina se je udeležil malce drugačne tekme – motokrosistične.

Klasična sobota vitkega lepotca

Skok na zlati olimpijski oder

Šampion v pravem pomenu besede

V objemu Petra Prevca, ki je med reprezentančnimi kolegi zelo priljubljen.

Po hladni zimi se prileže malce zaslužene vročine.

Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
 12. 2. 2026 | 06:25
0:46
Brez njega bi bilo marsikaj drugače, saj je prvi na glas spregovoril o gnilem dogajanju v zakulisju smučarskih skokov. Zaslužen je za spremembe, ki so obrodile sadove in nas razvadile, da od skakalcev pričakujemo le najboljše.

OBJAVE: 166

SLEDILCI: 36.675

SLEDI: 671

Timi Zajcinstagramsledilcidružabna omrežjazvezed Instagrama
