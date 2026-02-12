Timi Zajc prvi na glas spregovoril o gnilem dogajanju v zakulisju (Suzy)

Brez njega bi bilo marsikaj drugače, saj je prvi na glas spregovoril o gnilem dogajanju v zakulisju smučarskih skokov. Zaslužen je za spremembe, ki so obrodile sadove in nas razvadile, da od skakalcev pričakujemo le najboljše.

Skok na zlati olimpijski oder

Brez najljubše glasbe tudi skoki niso popolni.

Zmagovalce se nosi na ramenih.

Mišice bo zagotovo napenjal tudi na prihajajočih olimpijskih igrah.

Aklimatizacija po Zajčevo

Deški obraz z moško energijo

Kot ljubitelj adrenalina se je udeležil malce drugačne tekme – motokrosistične.

Klasična sobota vitkega lepotca

Šampion v pravem pomenu besede

V objemu Petra Prevca, ki je med reprezentančnimi kolegi zelo priljubljen.