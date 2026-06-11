Zvezde Instagrama: Urška Centa (Suzy)

PLESALKA IN GLASBENICA

Njen profil je podoben njenim predstavam, saj je poln ritma, občutij in zgodb, ki ostanejo z nami še dolgo po zadnjem aplavzu.

Nekateri uporabljajo družabna omrežja kot album spominov, ona jih spreminja v oder. Izjemna plesalka, glasbenica in vsestranska ustvarjalka tudi na priljubljeni spletni platformi ostaja zvesta svojemu umetniškemu jeziku. Ta je strasten, subtilen in izrazito avtorski. Med podobami vaj, utrinki nastopov, potovanj in vsakdana nastaja mozaik osebnosti. Njen profil je podoben njenim predstavam, saj je poln ritma, občutij in zgodb, ki ostanejo z nami še dolgo po zadnjem aplavzu. Ovacije ne bodo pojenjale niti od 6. junija dalje, ko se začenja 10. sezona interdisciplinarnega cikla sodobnega flamenka ...