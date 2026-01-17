Zvezde Instagrama: Vesna Ponorac (Suzy)

Kakšen osvežilni veter je zapihal, ko se je ta lepotica pojavila v nedavnem silvestrskem programu! Skozi velika vrata je vstopila v naše domove in srca. To niti ni tako presenetljivo, saj že nekaj časa poznamo njene talente. Po radijskem glasu v velikem slogu spoznavamo še njeno podobo, kar je v odličnem sozvočju, zato se je med zvezde izstrelila kot sveža sila. Bleščeče je tudi njeno družabno omrežje, kjer jo lahko spoznamo v vseh njenih niansah.
OBJAVE: 518
SLEDILCI: 26.160
SLEDI: 2.162
S prvo objavo se je na najbolj ljubki način predstavila virtualnemu svetu. Že takrat je žarela od samozavesti in prikupnosti. Foto: osebni arhiv/Instagram
Prava obmorska deklica Foto: osebni arhiv/Instagram
Poziranje ima v krvi. Foto: osebni arhiv/Instagram
Pozor, kača na plaži! Foto: osebni arhiv/Instagram
Odlična je v seriji Gospod profesor. Rebeka, ki nič ne 'šteka'. Foto: osebni arhiv/Instagram
Da se stvari ne opravljajo polovičarsko, sta se strinjala z legendarnim Johnom Malkovichem. Foto: osebni arhiv/Instagram
S Klemenom Kopino sta na Radiu Center odličen tandem. Foto: osebni arhiv/Instagram
Najboljše prijateljice: z Gajo, Valerio in Nino Foto: osebni arhiv/Instagram
Vedno v podporo pogumnim ženskam na poti do uspeha. Foto: osebni arhiv/Instagram
Za bleščeč silvestrski večer je tokrat poskrbela prav ona. Foto: osebni arhiv/Instagram
Vloga v seriji ji je pisana na kožo. Foto: osebni arhiv/Instagram