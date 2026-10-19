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VOZIJO JIH DRUGI

Zvezdniki brez vozniškega izpita: večno na sopotnikovem sedežu (Suzy)

Za marsikoga je vozniški izpit eden prvih simbolov odraslosti, toda očitno ga za uspešno življenje ne potrebuješ nujno.
David Attenborough (levo)

David Attenborough (levo)

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale

Ricky Gervais 

Ricky Gervais 

Noel Gallagher

Noel Gallagher

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin

Léa Seydoux

Léa Seydoux

Cardi B

Cardi B

Carey Mulligan

Carey Mulligan

Charlie Watts

Charlie Watts

Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn

David Attenborough (levo)
Kate Beckinsale
Ricky Gervais 
Noel Gallagher
Macaulay Culkin
Léa Seydoux
Cardi B
Carey Mulligan
Charlie Watts
Nicolas Winding Refn
T. K., Foto: Profimedia
 19. 10. 2026 | 09:00
4:51
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Med ljudmi, ki se nikoli niso naučili voziti ali so dolga leta živeli brez vozniškega dovoljenja, najdemo hollywoodske igralce, glasbene zvezdnike in celo človeka, ki je posnel enega najbolj znanih filmov o avtomobilih. Nekateri so odraščali v mestih, kjer avtomobila niso potrebovali, drugi se vožnje bojijo, tretji so preprosto ugotovili, da je laže imeti voznika.

Svetovljan brez izpita

David Attenborough je desetletja potoval po najbolj odročnih delih planeta, vendar avtomobila sam ni vozil. Njegove odprave so vključevale letala, čolne, terenska vozila in številne druge načine prevoza, a za volanom ni sedel. Stoletnik tudi sicer ni posebno navdušen nad tehnologijo.

Kate Beckinsale
Kate Beckinsale

Odvisna je od drugih

Kate Beckinsale je dolga leta živela v Los Angelesu brez vozniškega dovoljenja, kar je sama opisala kot precej nepraktično. Povedala je, da je bila zaradi tega odvisna od drugih ljudi, ki so jo morali voziti naokoli. Še posebno jo je zanimalo, zakaj vsi govorijo o dragocenem času, ki ga preživijo sami v avtomobilu, saj sama te izkušnje ni poznala.

Ricky Gervais 
Ricky Gervais 

Prelen in prestrašen

Ricky Gervais svojega neznanja vožnje nikoli ni poskušal olepševati. Ko so ga vprašali, ali raje vozi sam ali se pusti voziti drugim, je preprosto odgovoril, da sploh ne zna voziti. Pojasnil je, da se tega nikoli ni naučil, in kot razlog navedel predvsem lenobo ter strah pred cestami.

Noel Gallagher
Noel Gallagher

Zaradi otrok je obupal

Noel Gallagher ne zna voziti, kljub temu je za avtomobile zapravil precej denarja. Po uspehu skupine Oasis mu je šef založbe Alan McGee podaril starodobnega rolls-roycea, sam si je pozneje omislil še predelanega jaguarja iz leta 1967. Vozniške ure je sicer poskusil opravljati, vendar se je okoli avtomobila zbiralo toliko otrok, ki so ga želeli gledati pri učenju vožnje, da je obupal.

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

Zaobljuba ni držala

Macaulay Culkin je konec lanskega leta potrdil, da pri 45 letih še vedno nima vozniškega dovoljenja. Dolgo je to pripisoval odraščanju v New Yorku, kjer številni prebivalci ne potrebujejo avtomobila. A že dolgo ne živi več tam.
S partnerko Brendo Song sta si zadala novoletni zaobljubi: on naj bi končno opravil vozniški izpit, ona najela organizatorja poroke. V intervjuju je v smehu priznal, da še vedno ne vozi, poročila pa se prav tako še nista.

Léa Seydoux
Léa Seydoux

Tudi Bondovo dekle ga nima

Léa Seydoux je nastopila v filmih o Jamesu Bondu, kjer so hitri avtomobili skoraj tako pomembni kot agent 007. Sodobni način življenja ji sicer ni posebno blizu, saj doma nima niti televizije niti interneta, prav tako ne zna voziti avtomobila. V šali pravi, da je zato igralski poklic kot nalašč zanjo, saj jo drugi vozijo naokoli, nastanijo v hotelih in poskrbijo zanjo.

Cardi B
Cardi B

Z njimi se fotografira

Cardi B je eden najbolj nenavadnih primerov zvezdniškega odnosa do avtomobilov. Kupovala je luksuzna vozila, čeprav sama ni znala voziti, med njimi lamborghinija, bentleyja in maybacha. Na vprašanje, zakaj jih potrebuje, če ne vozi, je odgovorila preprosto: z njimi se fotografira.

Carey Mulligan
Carey Mulligan

Petkrat padla

Carey Mulligan se je voziti začela učiti predvsem zaradi vloge v filmu Ne zapusti me nikdar. Produkcija jo je poslala na intenzivni tečaj, a se je prvi izpit končal že po približno 90 sekundah, ko ji je avto na klancu začel drseti nazaj. Ker ga ni opravila, so morali prizore za film posneti na zasebni cesti. Pozneje je razkrila, da je na vozniškem izpitu padla kar petkrat. Pravi, da sicer dobro vozi, a se ji ob ocenjevalcu vse podre.

Charlie Watts
Charlie Watts

Zbiral jih je, a vozil ne

Bobnar Rolling Stonesov Charlie Watts je imel enega bolj nenavadnih avtomobilskih hobijev med glasbeniki. Zbiral je dragocene klasične avtomobile, čeprav se ni nikoli naučil voziti. Med njegovimi največjimi zakladi je bila predvojna lagonda, dal pa si je celo izdelovati obleke, ki so se ujemale s slogom avtomobilov.

Nicolas Winding Refn
Nicolas Winding Refn

Avtomobili ga ne zanimajo

Verjetno je najbolj ironičen primer danski režiser Nicolas Winding Refn. Režiral je kultni film Vozi! z Ryanom Goslingom v vlogi izjemno spretnega voznika, a sam vozniškega dovoljenja nima. Izpit je poskušal opraviti večkrat, a naj bi padel kar osemkrat. Ob tem je priznal, da ga avtomobili niti ne zanimajo preveč.

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