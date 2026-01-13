  • Delo d.o.o.
MANJ JE VEČ

Zvezdniki, ki so se odpovedali razkošju (Suzy)

V svetu, kjer so diamanti, razkošje in zbirke nepremičnin statusni simbol, so nekateri slavni ubrali povsem drugo pot.
Daryl Hannah Igralka se izogiba sodobnemu potrošniškemu načinu življenja in celo vso potrebno elektriko pridobiva s solarnimi paneli. Odločila se je za preprostost zaradi okoljskih vrednot. Hollywood je nikoli ni prevzel. Njeno življenje je v praksi zelo daleč od glamurja.

Javier Bardem Čeprav je del hollywoodske elite, živi zelo zadržano in brez razkazovanja. Pomembnejša mu je notranja stabilnost kot materialni uspeh. Bardem se izogiba potrošniškemu načinu življenja in redko govori o lastnini ali bogastvu.

Joaquin Phoenix Zavestno se izogiba hollywoodskemu načinu življenja in potrošništvu. Oblečen je preprosto, živi umaknjeno in ne kopiči materialnih dobrin. Njegov minimalizem je tesno povezan z etičnimi prepričanji in aktivizmom. Slava zanj nikoli ni bila cilj, temveč stranski učinek.

Keanu Reeves Kljub milijonom živi presenetljivo skromno in se izogiba razkazovanju bogastva, veliko nameni v dobrodelne namene. Še vedno kdaj uporablja javni prevoz, nikoli ga niso zanimale luksuzne nepremičnine. Večkrat je poudaril, da mu denar ne daje motivacije.

Daniel Day-Lewis Večkrat se je umaknil iz filmskega sveta in raje živel v podeželskem okolju, daleč od slave. Ukvarjal se je z ročnimi obrtmi in zavračal javno življenje. Ni zbiral premoženja ali statusnih simbolov. Minimalizem je del njegove potrebe po notranjem miru.

Josh Hartnett Na vrhuncu kariere je zapustil Hollywood in se preselil na podeželje v Veliki Britaniji. Na kmetiji vzgaja otroke, zavestno je zmanjšal javno izpostavljenost in količino dela. Njegovo življenje je danes bistveno bolj umirjeno in preprosto.

Björk Čeprav je svetovna zvezda, večino časa živi umaknjeno na Islandiji. Zavestno se oddaljuje od medijev in materialnega blišča. Njeno življenje je osredotočeno na naravo, delo in samoto.

Tilda Swinton Živi v vasici na Škotskem. Zavestno se je odločila za življenje brez glamurja in družabnih dogodkov. Njena hiša je znana po preprostosti, njen vsakdan po strogi rutini. Minimalizem ji predstavlja svobodo in ustvarjalni mir.

Frances McDormand Znana je po zavračanju hollywoodskega blišča in rdečih preprog. Živi tiho, brez razkazovanja in z zelo omejenim zanimanjem za luksuz. Osredotoča se na delo, ne na življenjski slog. Minimalizem je zanjo izraz integritete.

T. K., FOTO: Profimedia
 13. 1. 2026 | 21:00
0:36
Zavestno so se odpovedali presežkom, zmanjšali svoj življenjski prostor, zapustili blišč slave ali preprosto rekli ne nenehnemu kopičenju. Zanje minimalizem ni trend, temveč način preživetja – psihološkega, etičnega ali ustvarjalnega. To so ljudje, ki bi lahko imeli vse, a so izbrali manj.

